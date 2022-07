Primo aggiornamento per Pixel 6a: arrivano solo le nuove patch

Sono passati solo pochi giorni da quando Google ha lanciato sul mercato, compreso quello italiano, i suoi nuovi Pixel 6a, la nuova generazione di smartphone medio-gamma. Ora è già il momento del suo primo aggiornamento software.

Nelle ultime ore infatti sono emerse online le segnalazioni in merito al nuovo update per Pixel 6a, chiaramente dagli utenti che l'hanno già ricevuto. Come prevedibile, il primo update software per il nuovo medio-gamma di casa Google non introduce novità particolari.

La build che è in fase di distribuzione corrisponde alla SD2A.220601.003 (in versinoe Global) e include le patch di sicurezza Android aggiornate a giugno 2022. Questo suona leggermente strano, soprattutto per un dispositivo di Google, visto che diversi altri modelli hanno già le patch aggiornate a luglio.

Oltre all'aggiornamento delle patch di sicurezza Android non ci sono altre novità interessanti. Ci aspettiamo che l'update includa anche delle ottimizzazioni software a livello generale.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale, e pertanto possiamo aspettarci di riceverlo anche in Italia a breve.