Polestar 2 ha ricevuto più aggiornamenti di tanti smartphone Android

Non si arrestano gli aggiornamenti di sistema per Polestar 2, la prima auto elettrica dotata di Android Automotive. Il veicolo del marchio svedese -lanciato nel 2017 in comproprietà tra Volvo Cars Group e Geely Holding – in questi giorni sta ricevendo Android Automotive 11. Si tratta del terzo major update, visto che Polestar 2, nel 2021, ha debuttato con a bordo Android 9.

Tra le novità contenute nell'aggiornamento, nuove app e funzionalità, ad esempio lo stato di carica in tempo reale ed un maggiore controllo sulle funzionalità del climatizzatore. Presenti, inoltre, anche diverse migliorie, come una soluzione all'improvvisa interruzione della navigazione GPS ed un aumento della qualità della ricezione radio.