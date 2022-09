I Pixel si aggiornano con le patch di settembre: queste le novità

Google si conferma costante in termini di distribuzione degli aggiornamenti software per i suoi smartphone attualmente supportati, i Pixel a partire dalla quarta generazione in poi, e rilascia un nuovo update per il mese di settembre.

L'aggiornamento include le patch di sicurezza Android aggiornate a settembre 2022, le quali risolvono alcune vulnerabilità rilevanti scovate a livello del runtime delle librerie Android, del sistema e di alcuni moduli di Project Mainline. Oltre a questo, sono inclusi nell'aggiornamento anche diversi fix. Andiamo a vederli insieme:

Batteria Risolto il problema che causava occasionalmente un maggiore consumo della batteria da alcune attività in background Risolto un problema che impediva l'attivazione della modalità di ricarica wireless in determinate condizioni [su Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 5, Pixel 6 e Pixel 6 Pro].

Sicurezza Ulteriori miglioramenti per il riconoscimento delle impronte digitali [su Pixel 6a].

Bluetooth Risolto il problema che occasionalmente impediva la connessione di determinati dispositivi o accessori Bluetooth.

Interfaccia utente Risolto il problema che causava occasionalmente la visualizzazione troncata delle notifiche nella schermata di blocco.



L'aggiornamento in questione arriva con la build TP1A.220905.004 per Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 6 e Pixel 6 Pro, modelli per i quali l'update è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a tutti coloro che hanno Android 13 stabile. Per Pixel 6a si dovrà attendere qualche settimana in più.

A proposito di Android 13, vi ricordiamo che la nuova versione del sistema operativo è arrivata in veste stabile a metà agosto. In questo articolo ne abbiamo parlato nel dettaglio.