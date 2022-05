Si aggiornano i Pixel: risolta la falla Dirty Pipe e un bug della vibrazione

Puntualissimo come ogni mese, arriva l'aggiornamento di maggio per gli smartphone Pixel di Google: l'update in questione è particolarmente importante, poiché risolve una falla di sicurezza molto grave e risolve un bug legato alla vibrazione dei top di gamma di BigG, Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Per quanto riguarda la falla di sicurezza, si tratta di quella identificata dal codice CVE-2022-0847 e meglio nota come Dirty Pipe: si tratta di una vulnerabilità del kernel Linux, più precisamente della versione 5.8, che può portare un malintenzionato al controllo completo del dispositivo. Vi rimandiamo al nostro articolo in merito, decisamente più approfondito sull'argomento. Si tratta di una buona notizia per tutti gli smartphone Android: la falla è infatti risolta a livello di sistema e dunque tutti i dispositivi che riceveranno le patch di sicurezza di maggio potranno stare tranquilli.