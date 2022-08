I Pixel 6 potranno tornare ad Android 12 soltanto a una condizione

Proprio nella giornata di Ferragosto Google ha deciso di lanciare, con grande sorpresa da parte di tutti, Android 13. Ne abbiamo parlato in questo articolo.

Dopo il lancio della prima versione stabile di Android 13 per i suoi Pixel, arrivata anche a coloro che non avevano aderito al programma beta, abbiamo visto diversi produttori lanciare le loro prime beta di Android 13 per modelli diversi dai Pixel. Insieme a questo abbiamo appreso dell'impossibilità di tornare ad Android 12 per i Pixel 6, una volta installato Android 13.

Ora apprendiamo ulteriori dettagli proprio in merito a questo aspetto. Google ha infatti comunicato che permetterà agli sviluppatori con Pixel 6 di tornare ad Android 12 in maniera ufficiale, anche se questi hanno installato in precedenza Android 13. La scelta ha particolarmente senso perché gli sviluppatori hanno particolari esigenze per il testing delle loro app.