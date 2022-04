Le patch di sicurezza di aprile arrivano su OnePlus 7, 7T e Nord N100

Per quanto riguarda OnePlus 7 e 7 Pro e OnePlus 7T e 7T Pro, l'aggiornamento in questione porta la OxygenOS alla versione 11.0.7.1, mentre l'aggiornamento per OnePlus Nord N100 porta la OxygenOS alla versione 11.0.6. Per entrambi gli update, il changelog parla di miglioramenti non meglio precisati alla stabilità del sistema, ma la vera novità riguarda le patch di sicurezza, ora aggiornate ad aprile 2022.

Gli aggiornamenti in questione sono in rollout in queste ore: per verificarne la presenza e dunque per installarli, basta recarsi nella sezione Aggiornamenti Software delle Impostazioni.