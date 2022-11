Arrivano le patch di sicurezza di novembre: si aggiornano i Pixel di Google

Cosa è stato risolto

Come detto, le patch di sicurezza di novembre sono già in rollout su smartphone Pixel, ma quest'ultimi stanno ricevendo anche un ulteriore aggiornamento che risolve alcuni problemi specifici: in particolare, è stato risolto un problema per cui la batteria poteva scaricarsi velocemente durante l'installazione di app ed è stato risolto il problema dello sfarfallio verde del display . Di seguito il changelog completo.

Disponibilità

L'aggiornamento di sicurezza di novembre 2022 è già in rollout per le serie Pixel 4a, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6a e Pixel 7. Il numero di build dell'ultima versione è TP1A.221105.002 (TD1A.221105.001 / .003 per la famiglia Pixel 7).

Precisiamo che Pixel 4 e Pixel 4 XL sono esclusi dalla lista di dispositivi che riceveranno l'update.

Come detto in precedenza, anche alcuni smartphone Samsung stanno ricevendo l'aggiornamento con le patch di sicurezza di novembre: per il Galaxy Z Flip 4, i numeri di build sono F721BXXS1AVJE e F721U1UES1AVJ7, rispettivamente per i modelli globali e statunitensi, mentre Galaxy Z Fold 4 sembra che si stia aggiornano solo negli Stati Uniti (per il momento).

Aggiornamento disponibile anche per Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3: in questo caso i numeri di build sono rispettivamente F926U1UES2DVJ1eF711U1UES3EVJ2.