Le patch di maggio di Samsung: modelli aggiornati e novità

Andiamo quindi a vedere tutti i dispositivi Samsung che riceveranno l'aggiornamento con le patch di maggio 2022:

Galaxy S22 / S22 Plus / Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 / S21 Plus / S21 Ultra

Galaxy S21 FE

Galaxy S20 / S20 Plus / S20 Ultra

Galaxy S20 FE

Galaxy S10 Lite

Galaxy Fold

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 10 / Note 10 Plus

Nota 10 Lite

Galaxy A53

Galaxy A52

Galaxy A52

Galaxy Xcover Pro / Xcover 5 / Xcover 4S

Come al solito le tempistiche di rilascio dell'aggiornamento sono variabili in base alla regione geografica di residenza. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati sui prossimi update per i modelli di casa Samsung.