Le patch di giugno di Samsung arrivano sulla serie Galaxy S22 e sui Galaxy Z Fold 2

Continua la striscia positiva di Samsung per quanto riguarda il rilascio delle patch di sicurezza. Pochi giorni fa, il gigante di Seul aveva giocato d'anticipo aggiornando la serie Galaxy S21 con le patch di giugno, e ora arriva il (parziale) rilascio anche per la serie Galaxy S22 e per il Galaxy Z Fold 2.

Come rilevato dai Forum di XDA, infatti, i Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra in versione Snapdragon stanno ricevendo le patch di sicurezza di giugno 2022 con il firmware versione S90xEXXU2AVEH. L'aggiornamento, in via di distribuzione negli Emirati Arabi Uniti, porta anche diverse correzioni di bug e il kernel Linux dalla versione 5.10.43 alla 5.10.81.