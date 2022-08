OxygenOS 13 Open Beta 1 per OnePlus 10 Pro: tutte le novità in attesa del lancio in Europa

Dopo circa tre mesi dal rilascio della Closed Beta della OxygenOS 13, basata ovviamente su Android 13, per OnePlus 10 Pro, ecco che la società cinese lancia la Open Beta per questo smartphone, sicuramente più stabile rispetto alla beta privata e installabile da tutti gli utenti. Non mancano ovviamente i problemi (di seguito trovate un elenco con i bug noti), per cui sconsigliamo di procedere all'installazione sul proprio dispositivo personale.

Ci teniamo a ricordare che la OxygenOS 13 Open Beta 1 sarà disponibile, almento per il momento, solo in India e Nord America: gli utenti europei potranno però installare il software tra qualche settimana al massimo. In tutti i casi, prima di procedere con l'installazione è bene ricordare che è necessario avere installata la OxygenOS 12 alla versione A.15, livello di batteria sopra il 30% (meglio se lo smartphone rimane in carica) e almeno 4 GB di memoria libera.