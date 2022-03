OPPO Reno 4 e 4 Pro si aggiornano ad Android 12 con ColorOS 12 stabile, mentre Reno 7 Pro 5G riceve la prima beta

Arrivano ottime notizie per i possessori di OPPO Reno 4 e 4 Pro perché l'azienda cinese sembra aver finalmente avviato la distribuzione dell'aggiornamento ad Android 12.

Per OPPO Reno 4 e 4 Pro arriva infatti la ColorOS 12 in versione stabile, quindi con tutte le novità caratteristiche di Android 12. La distribuzione sta avvenendo via OTA in India e in Indonesia, ma speriamo che il rollout verrà presto allargato all'Europa.