Oppo e OnePlus lanciano la beta di Android 13 sulla serie Find X5, Find N, e su OnePlus 10 Pro

In un nostro approfondimento sui migliori produttori Android per quanto riguarda il supporto software, avevamo anticipato la presenza di alcune aziende impegnate a offrire ai propri utenti le versioni di anteprima di Android 13.

Tra queste figuravano sia società storicamente vicine al modding come Oneplus, che novità assolute come OPPO, probabilmente consce dell'importanza che ormai riveste un attento supporto per i consumatori.

OPPO e Oneplus, che sono parte della stessa società e infatti usano la stessa interfaccia ColorOS, avevano già avviato un programma di test per ColorOS 13, basata su Android 13, aperto a pochissimi utenti e su dispositivi selezionati come la serie OPPO Find X5, OPPO Find N e OnePlus 10 Pro. Ora però hanno lanciato, sui loro forum delle community, le iscrizioni per partecipare a una beta pubblica di ColorOS 13 molto più ampia, permettendo così a molte più persone di provare Android 13 sui suddetti smartphone.