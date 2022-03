OPPO Find X3 Pro si aggiorna in Italia

OPPO ha appena rilasciato un nuovo e importante aggiornamento per il suo OPPO Find X3 Pro, l'ormai ex top di gamma della casa cinese, dopo il lancio della serie Find X5 anche in Italia.

Come vedete dallo screenshot che trovate in galleria, l'aggiornamento è basato su Android 12 per Find X3 Pro corrisponde alla build CPH213_11_C.46 e ha un peso variabile tra i 220 e i 400 MB. Il changelog associato all'aggiornamento è abbastanza vago, cita dei miglioramenti a livello di stabilità del sistema, della connettività e l'aggiornamento delle patch di sicurezza Android a febbraio 2022.