OPPO annuncia l'annuncio della ColorOS 13 basata su Android 13

ColorOS 13 include una serie di nuove funzioni all'avanguardia sviluppate da OPPO e pensate per offrire non solo la migliore esperienza con display di ampie dimensioni , ma anche un' interconnessione senza interruzioni tra più dispositivi e, di conseguenza, un miglioramento della produttività e dell'efficienza. Il sistema operativo, inoltre, sarà dotato di un nuovo design che offre un' esperienza Android fluida, completa e piacevole .

Nonostante i recenti problemi di OPPO e OnePlus legati alle vendite di smartphone in Germania (ne abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo ), le due società non si fermano: dopo aver iniziato i test della versione beta della ColorOS 13 , basata ovviamente su Android 13 , è arrivato il momento del lancio ufficiale.

ColorOS 13 disponibile in beta

Come anticipato, la ColorOS 13 è da poco arrivata in beta per alcuni dispositivi compatibili, quali la serie OPPO Find X5, OPPO Find N e OnePlus 10 Pro: sia OPPO che OnePlus, all'inizio di agosto, hanno pubblicato sui propri forum tutte le istruzioni per provare Android 13 sul proprio smartphone (qui l'articolo completo relativo).

Ricordiamo che per gli smartphone OPPO la beta è disponibile solo in Cina, mentre i possessori di OnePlus 10 Pro possono provare la ColorOS 13 in qualunque parte del mondo, a patto che siano disponibili ancora posti (la beta è infatti disponibile per un numero prefissato di partecipanti). Per installare il software beta su OnePlus 10 Pro, è necessario: