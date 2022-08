ColorOS 13 ufficiale: il tocco di OPPO su Android 13

OPPO svela oggi la ColorOS 13, nuova major release dell'interfaccia basata su Android 13. L'ultima versione del sistema operativo di Google è stata rilasciata solo pochi giorni fa e OPPO ci ha tenuto ad essere tra i primissimi ad aggiornare i suoi smartphone: ColorOS 13 infatti è disponibile già da oggi per Find X5 e Find X5 Pro.

Novità

Design e Homescreen Il primo e più evidente cambiamento di ColorOS 13 è quello estetico: con questa versione debutta l'Aquamorphoc Design, una nuova interfaccia ispirata dai movimenti dell'acqua, che include anche un nuovo layout a card e un nuovo font che migliora la leggibilità dei testi. Novità anche per l'Always-On Display, che si arricchisce di nuove animazioni chiamate Homeland (che mostrano gli effetti del cambiamento delle temperature su alcuni animali e il loro ecosistema), ma anche del supporto a Bitmoji e informazioni contestuali, come la musica in ascolto o l'aggiornamento in tempo reale per una consegna di cibo.

Tanti piccoli cambiamenti anche nel Centro di controllo, che ha un nuovo layout e alcuni toggle ridisegnati per maggior comodità, e nella Homescreen, con nuovi widget e la possibilità di ingrandire le cartelle. Infine, ci sono i nuovi Blossom Wallpaper, sfondi che puntano a mostrare visivamente le ore che passiamo con lo smartphone, attraverso un bocciolo che fiorisce e poi appassisce (se supriamo il tempo previsto). Prestazioni migliorate Novità interessanti anche in termini di nuove funzioni e miglioramenti di performance: in termini di funzionalità, gli utenti che utilizzano anche altri dispositivi OPPO potranno beneficiare dei grandi cambiamenti al Multi-Screen Connect, che permette di condividere la clipboard tra smartphone e tablet e di trasferire facilmente file da un device all'altro. Inoltre, per quel che riguarda l'interazione col PC, arriva anche la possibilità di avere fino tre schermate (la Home + 2 app) dello smartphone sullo schermo del proprio computer.

Per quel che riguarda le performance, invece, OPPO introduce il Dynamic Computing Engine, un insieme di tecnologie che migliora l'autonomia del dispositivo e allo stessto tempo aumenta il numero di app che possono stare in background. E poi c'è anche Meeting Assistant, un algoritmo per la gestione dei pacchetti internet che dà priorità alle di videochiamata (Meet, Zoom e Teams) per garantire una migliore esperienza di conversazione. Sicurezza e privacy Oltre a tutte le novità in termini di sicurezza e privacy introdotte con Android 13, OPPO aggiunge anche uno spazio privato (Private Safe) dove conservare foto e documenti criptati con algoritmo AES e la funzione Auto Pixelate, che nasconde con un clic foto e nomi dagli screenshot di una conversazione.

Dispositivi compatibili

I primi smartphone a ricevere ColorOS 13 sono Find 5X e Find 5X Pro: per loro, che saranno tra i primissimi dispositivi ad avere Android 13, l'update è disponibile da oggi. Per tutti gli altri modelli, OPPO seguirà le seguenti tempistiche:

ColorOS 13: elenco dispositivi Oppo supportati Da settembre 2022 Find X3 Pro

Reno8 Pro 5G Da ottobre 2022 Reno8 5G

Reno7 Pro 5G

Reno7 5G

Reno7

Reno6 5G

F21 Pro

K10 5G

A77 5G

A76

Da novembre 2022 Reno7 Z 5G

Reno6 Pro 5G

Reno6 Z 5G

Reno5 Pro 5G

Reno5 Pro

F21 Pro 5G

K10

A96 Da dicembre 2022 Find X5 Lite 5G

Find X3 Neo 5G

Find X3 Lite 5G

Find X2 Pro

Find X2 Pro Automobili Lamborghini Edition

Find X2

Reno8

Reno8 Z5G

Reno5 5G

Reno5 Z 5G

A94 5G

A74 5G Dalla prima metà del 2023 OPPO Pad Air

Reno8 Lite 5G

Reno7 Lite 5G

Reno7 A

Reno6

Reno6 Lite

Reno5

Reno5 Marvel Edition

Reno5 F

Reno5 Lite

Reno5 A

F19 Pro

F19

F19s

A95

A94

A77

A74

A57

A57s

A55

A54 5G

A54s

A55s 5G

A16S