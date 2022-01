OPPO A73, A74, Reno 5Z e Reno 6Z 5G si aggiornano ad Android 12!

Si tratta di un'ottima giornata per diversi utenti OPPO, in particolare per coloro che possiedono uno dei modelli che la casa cinese ha appena aggiornato ad Android 12. OPPO ha avviato il rollout ufficiale della ColorOS 12 in diversi paesi.

I modelli che stanno ricevendo la build ufficiale e stabile della ColorOS 12, basata su Android 12, sono OPPO A73, OPPO A74, OPPO Reno 5Z, Reno 6Z 5G e OPPO F19. Per questi dispositivi arrivano tutte le novità caratteristiche di Android 12, come quelle per la privacy, la nuova interfaccia grafica, i temi dinamici e le novità di OPPO per l'Ambient Display.