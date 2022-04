OnePlus Nord: arriva la seconda Open Beta della OxygenOS 12 e risolve un grave bug

L'aggiornamento, caratterizzato dal numero build F.10, è molto piccolo e ha un peso di circa 60 MB. Il changelog parla esclusivamente della correzione del bug relativo alla riproduzione dell'audio: "risolto il problema per cui il suono veniva riprodotto in modo anomalo".

L'update può essere installato da tutti gli utenti di OnePlus Nord che eseguono già la prima beta. Per verificare la presenza di aggiornamenti, basta recarci in Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software. Nel caso in cui vogliate provare la OxygenOS 12 in beta, sarà necessario installare il file OTA della prima build beta (può essere scaricato da qui) da Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software > Aggiornamento locale e in seguito eseguire l'update alla Open Beta 2.