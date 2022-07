OnePlus Nord CE si aggiorna ad Android 12: novità e download

Negli ultimi anni abbiamo visto OnePlus concentrarsi particolarmente nel settore degli smartphone di gamma media, dopo qualche anno al vertici con soli top di gamma. Tra i dispositivi più recenti lanciati dalla casa cinese troviamo OnePlus Nord CE.

Nelle ultime ore sono emerse online delle importanti novità per il dispositivo, perché OnePlus ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento sofware. Si tratta della prima build con Android 12, che arriva in versione stabile della OxygenOS.

Tra le novità introdotte troviamo l'introduzione della nuova interfaccia grafica caratteristica della OxygenOS 12, l'ottimizzazione del AI System Booster 2.1, il quale si occupa della fluidità di sistema e delle animazioni, l'introduzione della Dark Mode a livello di sistema e app, le nuove opzioni di personalizzazione per l'Always On Display e novità grafiche per le app Galleria e Shelf.

Alla fine di questo articolo trovate comunque il changelog completo associal al major update rilasciato da OnePlus per il suo medio-gamma. Trattandosi di una versione stabile non ci aspettiamo che ci siano bug o problemi che possano inficiare sull'uso quotidiano.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale. Si tratta della build C.04, la quale verrà distribuita a tutti coloro che hanno la più recente build della OxygenOS 11 in versione stabile.

Chi invece ha installato una versione beta dovrà tornare manualmente alla versione stabile per ricevere questo aggiornamento. Il passaggio dalla beta alla stabile richiede sempre un reset ai dati di fabbrica del dispositivo.

A questo indirizzo potete trovare il link per il download del file OTA associato all'aggiornamento, utile nel caso si intenda procedere all'aggiornamento manualmente. Per maggiori dettagli in merito vi suggeriamo di far riferimento al forum ufficiale OnePlus.