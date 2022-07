OnePlus Nord CE 2 si aggiorna ad Android 12: come aderire alla beta

Negli ultimi anni abbiamo visto OnePlus concentrarsi particolarmente nel settore degli smartphone di gamma media, dopo qualche anno al vertici con soli top di gamma. Tra i dispositivi più recenti lanciati dalla casa cinese troviamo OnePlus Nord CE 2.

Offerte Amazon

Nelle ultime ore sono emerse online delle importanti novità per il dispositivo, perché OnePlus ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento sofware. Si tratta della prima build con Android 12, che arriva tramite la prima Open Beta.

Tra le novità introdotte troviamo l'introduzione della nuova interfaccia grafica caratteristica della OxygenOS 12, l'ottimizzazione del AI System Booster, il quale si occupa della fluidità di sistema e delle animazioni, l'introduzione della Dark Mode a livello di sistema e app, le nuove opzioni di personalizzazione per l'Always On Display e novità grafiche per le app Galleria e Shelf.

Come abbiamo menzionato sopra, si tratta della prima Open Beta e quindi per riceverla sarà necessario aderire al programma, e soprattutto tener conto che potrebbero esserci dei bug a livello software. OnePlus fa sapere che nella prima beta sono stati riscontrati problemi con la visualizzazione delle informazioni in Always On, problemi audio con i dispositivi wireless e le app clone di WhatsApp e alcuni problemi con le informazioni di geolocalizzazione mancanti nei video registrati.

Per aderire ufficialmente alla beta sarà necessario scaricare e installare manualmente la Open Beta appena rilasciata. Per farlo dovrete:

Scaricare la Open Beta dal forum ufficiale OnePlus sul proprio smartphone (al momento della scrittura la build per i dispositivi europei non è stata ancora rilasciata). Accedere alle Impostazioni di sistema e recarsi nella sezione Aggiornamenti. Accedere al menù contestuale in alto a destra e selezionare Aggiornamento locale. Confermare la volontà di installare la Open Beta 1 individuata automaticamente nella memoria interna del dispositivo. Attendere il completamento dell'installazione, alla fine di tutto lo smartphone si riavvierà.

È bene considerare che l'installazione della Open Beta non richiede alcun reset. Però nel caso voleste tornare alla stabile sarà necessario applicare la stessa procedura, scaricando la build stabile sempre dal forum OnePlus, con un contestuale reset ai dati di fabbrica.

Dopo aver installato la prima Open Beta si riceveranno automaticamente tutti gli aggiornamenti successivi in beta. Per maggiori dettagli vi rimandiamo al forum ufficiale OnePlus, mentre qui sotto trovate il changelog completo associato alla prima Open Beta di Android 12 per OnePlus Nord CE 2.