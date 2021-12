OnePlus Nord 2 si aggiorna risolvendo una grave vulnerabilità, ma c'è ancora da lavorare

Arriva quindi un nuovo aggiornamento per OnePlus Nord 2, corrispondente alla build A.14 con la quale OnePlus aggiorna le patch di sicurezza Android a novembre 2021 e risolve la vulnerabilità che permetteva facilmente l'accesso root al dispositivo. Abbiamo parlato nel dettaglio di questo problema per Nord 2 in questo articolo .

Dopo essersi presa le lodi per l'aggiornamento relativamente tempestivo, OnePlus si prende anche qualche critica da XDA in merito al rilascio dei nuovi sorgenti del kernel per OnePlus Nord 2. L'unico codice rilasciato infatti risale allo scorso agosto e non include gli aggiornamenti alla licenza GPLv2. Questo non permette agli sviluppatori di terze parti di lavorare agevolmente ai loro prodotti software per Nord 2, e soprattutto evidenzia che OnePlus non rispetta l'accordo General Public License.

Ci aspettiamo dunque che OnePlus risolva presto questo inconveniente rilasciando i sorgenti del kernel aggiornati. L'aggiornamento descritto è attualmente in fase di distribuzione via OTA a livello globale.