OnePlus Nord 2 si aggiorna con piccole ottimizzazioni

OnePlus ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento software per il suo OnePlus Nord 2 , il medio gamma più interessante della casa cinese. L'update corrisponde alla build A.19 e introduce qualche ottimizzazione di sistema. Andiamo a vedere insieme il changelog .

L'aggiornamento appena descritto della OxygenOS ed è in fase di distribuzione via OTA anche per gli utenti europei. Dovreste riceverlo nel giro delle prossime ore.