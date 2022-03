OnePlus ci dà un assaggio di OxygenOS 13 e fa "mea culpa" sul lancio di OxygenOS 12

L'ultimo anno è stato contrassegnato da importanti cambiamenti per OnePlus, soprattutto a livello aziendale per i quali la casa cinese si è maggiormente integrata con OPPO.

Questo ha portato anche all'integrazione dei team che lavorano alla OxygenOS e alla ColorOS. Durante lo scorso Mobile World Congress di Barcellona è stato definito che i due software non verranno fusi, come è accaduto in Cina. Almeno a livello nominale la OxygenOS continuerà ad esistere nel mercato europeo, sebbene abbia ricevuto un'evidente influenza grafica dalla ColorOS nella sua ultima release.