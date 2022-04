Si aggiornano OnePlus 9 e 9 Pro: arrivano le patch di sicurezza di aprile

Dopo aver rilasciato un aggiornamento in beta per OnePlus Nord , per l'azienda cinese è il momento di concentrarsi sui top di gamma: in particolare, è iniziato il rollout di un update per OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro , che porta soprattutto le patch di sicurezza di aprile .

L'aggiornamento in questione, caratterizzato dalla versione firmware C.48, ha un peso di circa 150 MB ed è in rollout in queste ore in mercati selezionati (l'update è stato avvistato in India, ma nel giro di qualche giorno arriverà anche sui dispositivi italiani). Il changelog è molto scarno: oltre ai sempre presenti "miglioramenti alla stabilità di sistema", troviamo anche le patch di sicurezza di aprile 2022.

Per verificare la presenza di aggiornamenti, basta recarci in Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti software. Come anticipato, potrebbe volerci qualche giorno prima di vedere la possibilità di installare l'aggiornamento sui OnePlus 9 e 9 Pro italiani.