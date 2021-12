OnePlus 9 e Android 12: tantissimi bug riscontrati con l'ultima versione della OxygenOS

Due giorni fa vi abbiamo parlato dell'arrivo della OxygenOS 12 stabile, basata su Android 12, su OnePlus 9 e 9 Pro: purtroppo il rilascio non è stato dei migliori per l'azienda cinese, visto che tantissimi utenti hanno lamentato diversi bug e problemi che rendono il firmware "non tanto stabile".

I problemi sono sparsi per il sistema operativo: il Wi-Fi risulta spesso più lento del normale, le animazioni sono poco fluide, il riempimento automatico delle password non funziona a dovere e, in generale, l'intero sistema risulta molto lento. Tutto ciò affligge sia OnePlus 9 "base" che la variante Pro.