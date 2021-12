OnePlus 9 e 9 Pro ricevono Android 12 stabile grazie alla OxygenOS 12

Era solo questione di tempo prima che Android 12 arrivasse su OnePlus 9 e 9 Pro anche al di fuori della Cina: qualche giorno fa infatti i dispositivi in questione hanno ricevuto l'aggiornamento alla ColorOS 12 (basata appunto su Android 12), ma solo in Cina. Adesso è invece disponibile la OxygenOS 12, anch'essa basata su Android 12, per tutti i device.