OnePlus 9 / 9 Pro si aggiornano con la seconda Open Beta di Android 12

A qualche settimana dal lancio della prima Open Beta, OnePlus rilascia la seconda Open Beta di Android 12 per i suoi OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro . Si tratta della OxygenOS 12 che arriva dopo le prime Developer Preview che hanno mostrato alcune criticità di gioventù. Andiamo a vedere insieme il changelog, tenendo presente che in questa build ci sono diversi elementi della ColorOS di OPPO .

Non mancano però alcune criticità, comprensibili trattandosi di una beta. Andiamo a vedere quelle più rilevanti:

Problemi rilevati con la rotazione automatica.

Problemi riscontrati con la connettività.

Impossibilità di registrare video in 4K a 60 fps.

Problemi con la ricezione delle notifiche.

Problemi nella gestione in background delle app.

La nuova Open Beta è attualmente in fase di distribuzione via OTA per coloro che hanno installato manualmente la prima build. Chi invece vuole passare solo adesso alla Open Beta dovrà seguire la classica procedura di installazione, che prevede il download manuale del file della ROM, qui in basso trovate i link diretti, nel dispositivo per poi selezionare l'opzione Aggiornamento locale dalle Impostazioni del dispositivo. La procedura non eseguirà un reset ai dati di fabbrica ma OnePlus consiglia di effettuare un backup di sicurezza.