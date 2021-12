OnePlus 9 / 9 Pro si aggiornano: arriva il fix ai problemi con il 5G

OnePlus ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento software per i suoi attuali top di gamma, OnePlus 9 e 9 Pro . L'update corrisponde alla stabile della OxygenOS 12 ed è identificato dalla build C.40 per entrambi i dispositivi. Andiamo a vedere insieme il changelog.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione via OTA per gli utenti indiani e nordamericani. Non abbiamo la certezza che il rollout verrà esteso anche agli europei, non sappiamo se i problemi di connettività 5G riguardano anche le nostre regioni. Torneremo ad aggiornarvi appena emergeranno novità in questo senso.