OnePlus 8T festeggia Android 12! Come installare la prima Open Beta

Dopo un po' di attesa arriva finalmente anche per OnePlus 8T il momento di provare ufficialmente una prima versione di Android 12. OnePlus ha avviato il rilascio della prima Open Beta di Android 12 con OxygenOS 12 per il suo OnePlus 8T. Andiamo a vedere insieme il changelog, tenendo presente che in questa build ci sono diversi elementi della ColorOS di OPPO, come già accaduto per la OxygenOS 12 rilasciata per altri modelli OnePlus.

Sistema

Aggiornamento dell'interfaccia grafica, elementi grafici e testi.

Dark Mode

Tre diversi livelli di modalità scura.

Shelf

Nuovo stile per Cards, per rendere più visibili le informazioni.

Aggiunto il controllo per cuffie Bluetooth e cablate.

Nuova modalità di ricerca globale nel dispositivo.

Aggiunta la card OnePlus Watch per controllare i dati sulla salute.

Work Life Balance

Nuova versione della funzionalità con introduzione dello switch Work/Life mode.

Galleria

Nuova opzione per cambiare modalità di visualizzazione tramite la gesture a due dita.

Always On Display