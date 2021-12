OnePlus 6 / 6T si aggiornano con le patch di novembre

OnePlus ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione stabile della OxygenOS rivolto ai suoi OnePlus 6 e 6T , il quale è centrato sull'aspetto della sicurezza periodica. Chiaramente le build si riferiscono entrambe alla OxygenOS 11.1.2.2 per i due device. Andiamo a vedere insieme il changelog .

L'aggiornamento appena descritto è basato su Android 11 ed è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale, dunque anche per gli utenti europei. Dovreste riceverlo nel giro delle prossime ore.