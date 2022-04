OnePlus 10 Pro si aggiorna: ottimizzazioni allo sblocco con impronta e al comparto audio

Arriva un nuovo aggiornamento per OnePlus 10 Pro, lo smartphone che rappresenta il top di gamma di casa OnePlus. L'update si riferisce chiaramente alla OxygenOS 12 stabile. Andiamo a vedere insieme il changelog.

OxygenOS A.13 per OnePlus 10 Pro

Sistema

Miglioramento per la velocità e accuratezza di sblocco del device con riconoscimento dell'impronta.

Miglioramento dei consumi.

Miglioramento per le performance audio.

Fix per i problemi con lo standby in specifiche situazioni.

Miglioramenti per la stabilità di sistema.

Fotocamera

Miglioramento della qualità fotografica degli scatti con la fotocamera anteriore.

Reti

Miglioramento della stabilità delle connessioni.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione via OTA anche in Europa. Nel giro dei prossimi giorni il rollout dovrebbe completarsi anche in Italia.