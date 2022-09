OnePlus 10 Pro riceve ufficialmente Android 13: la prima stabile in Europa

Arrivano importanti novità per OnePlus 10 Pro, il top di gamma della casa cinese. OnePlus nelle ultime ore ha rilasciato un importante aggiornamento tutto a tema Android 13.

Canale Telegram Offerte

Dopo la prime beta della OxygenOS 13 rilasciate qualche settimana fa, arriva la prima versione stabile di Android 13 per il dispositivo. Le novità introdotte con il major update sono le stesse che abbiamo visto con le beta. Andiamo a vedere insieme il changelog completo:

Aquamorphic

Aggiunti i colori del tema Aquamorphic Design per un maggiore comfort visivo.

Applicazione del Aquamorphic Design alle animazioni per renderle naturali e vivide.

Aggiunto un widget orologio mondiale della schermata Home per mostrare l'ora in diversi fusi orari.

Aggiornamenti a Quantum Animation Engine 4.0 con una nuova funzione di riconoscimento delle abitudini, che riconosce gesti complessi e fornisce interazioni ottimizzate.

Introdotti i movimenti fisici del mondo reale alle animazioni per farle sembrare più naturali e intuitive.

Ottimizzazione dei caratteri per una migliore leggibilità.

Ottimizzazione delle illustrazioni per le funzionalità incorporando elementi multiculturali e inclusivi.

Efficienza

Meeting Assistant per migliorare la connettività.

Aggiunte cartelle di grandi dimensioni alla schermata iniziale.

Aggiunto il controllo della riproduzione multimediale.

Aggiunti più strumenti di markup per la modifica degli screenshot.

Ottimizzazione di Shelf.

Personalizzazione

Ottimizzazione Bitmoji per offrire più animazioni Always-On Display.

Ottimizzazione Insight Always-On Display, con impostazioni Always-On Display più personalizzat.

Ottimizzazione della visualizzazione Always-On.

Sicurezza e privacy

Funzione di pixelizzazione automatica per gli screenshot delle chat.

Cancellazione regolare dei dati degli appunti per la protezione della privacy.

Ottimizzazione della cassaforte privata. L'Advanced Encryption Standard (AES) viene utilizzato per crittografare tutti i file per una maggiore sicurezza dei file privati.

Salute

Arriva Kid Space, fornendo limiti di tempo sullo schermo, promemoria per la luce ambientale e funzioni di protezione degli occhi.

Gaming

Aggiornamenti a HyperBoost GPA 4.0 per stabilizzare il frame rate e bilanciare le prestazioni e il consumo energetico.

Questo major update è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA anche per gli utenti europei. La distribuzione è avviata per coloro che sono ancora con la stabile di Android 12. Non arriverà automaticamente a coloro che invece hanno aderito alla beta.

Per riceverlo anche per chi è in beta sarà necessario effettuare il passaggio manuale dalla beta di Android 13 alla stabile. Questo richiede un reset ai dati di fabbrica. Potete trovare tutti i dettagli sul procedimento in questa nostra guida.