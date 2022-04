La One UI di Samsung riceve un nuovo aggiornamento: risolti un paio di bug e migliorata la stabilità

La One UI Home, l'interfaccia grafica utilizzata da Samsung sui suoi smartphone e tablet, sta ricevendo un nuovo aggiornamento. Prima di scoprire le novità dell'update, potrebbe tornare utile consultare le nostre guide sui migliori smartphone e tablet ad aprile.

Per quanto riguarda la One UI, l'aggiornamento corregge un paio di bug e migliora la stabilità generale. A riguardo, Samsung non ha fornito ulteriori dettagli – ad eccezione del fatto che un bug interessava il menù delle app recenti - tuttavia è sempre opportuno installare gli aggiornamenti più recenti. In questo caso, sarà possibile farlo tramite il Galaxy Store.