Disponibile la One UI 5.0 in beta: quante novità in arrivo sui dispositivi Samsung!

Android 13 è alle porte e i vari produttori di smartphone e tablet si stanno dando da fare per sviluppare le proprie personalizzazioni del sistema operativo. Samsung è decisamente a buon punto, e proprio oggi ha rilasciato la Open Beta della One UI 5.0 per gli smartphone della serie Galaxy S22 (anche se per il momento è disponibile solo in Germania e Corea del Sud). Ecco dunque tutte le principali novità di questo corposo aggiornamento.

Nuove funzionalità della One UI 5.0

Partiamo dunque dai widget: con la One UI 5.0 arriva la possibilità di creare uno stack di widget, un po' come avviene su iPhone. Basterà infatti aggiungere un widget alla schermata home e spostarlo sopra un altro per creare una pila con i vari widget: ovviamente si potrà scorrere sullo stack per vedere i vari widget o affidarsi all'intelligenza del sistema operativo, che proverà a consigliare il widget giusto al momento giusto.

Essendo basata su Android 13, non potevano certo mancare tutte le funzionalità peculiari di questo update del robottino verde: in particolare, con la One UI 5.0 sbarcheranno i temi dinamici, che cambieranno i vari colori del sistema basandosi sullo sfondo impostato sul dispositivo. Da notare che sarà possibile anche personalizzare questi temi dinamici, scegliendo tra varie palette di colore, come potete vedere negli screenshot qui in basso.

Piccoli cambiamenti per le notifiche: l'icona posta a sinistra, che generalmente rappresenta l'app che ha generato la notifica o il contatto che ha inviato la notifica, è ora molto più grande e inoltre sono stati ingranditi e resi più chiari i pulsanti per aprire le impostazioni delle notifiche e per cancellarle tutte. Arriva il riconoscimento del testo in praticamente qualsiasi ambito del sistema operativo: con la One UI 5.0 sarà infatti possibile riconoscere e dunque copiare il testo presente in una foto salvata nella propria galleria o scaricata dal web. Arrivano anche nuove gesture per la gestione del multitasking (le vedete nello screenshot qui in basso). Altre novità interessanti riguardano la possibilità di prendere appunti durante una chiamate per i dispositivi con S Pen, particolarmente utile per annotare qualche dettaglio importante, nuove opzioni di accessibilità per rendere lo smartphone una "lente d'ingrandimento", nuovi popup con informazioni utili che appaiono durante l'utilizzo della modalità Pro Mode nella Fotocamera e, in ultimo, arriva un nuovo design per i popup per la richiesta dei permessi da parte delle app (bordi e pulsanti arrotondati in pieno stile Android 13).

Le novità a tema privacy

La privacy è un tema fondamentale per tantissimi produttori, e Samsung non fa eccezioni. Con la One UI 5.0 arriva anche una interessante novità per quanto riguarda la privacy e la sicurezza degli utenti. Stiamo parlando di una sorta di hub per la privacy: si tratta di una sezione delle impostazioni (in pratica, è stata completamente disegnata la schermata Sicurezza e Privacy) dalla quale sarà possibile controllare tutto ciò che riguarda la sicurezza. Da questa schermata, si potrà configurare lo sblocco biometrico, gestire le "cartelle sicure" nelle quali custodire i file più importanti e gestire tutto ciò che riguarda Trova il mio dispositivo.

