One UI 5.0 beta: dove è disponibile, per quali dispositivi e come installarla

Android 13 si prepara a sbarcare sugli smartphone Samsung grazie alla One UI 5.0: la personalizzazione della società coreana è al momento disponibile il beta, ma non ancora in Italia, ma ecco una serie di informazioni utili riguardanti la open beta della One UI 5.0. Per sapere invece tutte le novità del firmware, vi rimandiamo a questo articolo. Tutte le informazioni sulla versione beta della One UI 5.0 sono disponibili invece su questo sito.

Dove è disponibile la beta della One UI 5.0?

Gli utenti italiani dovranno attendere ancora molto prima di poter provare la One UI 5.0: Samsung ha infatti dichiarato che la beta del software sarà disponibile in Cina, Germania, India, Polonia, Corea del Sud, Regno Unito e Stati Uniti. Al momento in cui stiamo scrivendo, la beta è sicuramente disponibile già in Germania, mentre nei prossimi giorni arriverà anche nelle altre nazioni riportate qui sopra.

Niente da fare dunque per l'Italia: ad oggi non sappiamo se in futuro arriverà la possibilità di provare la beta della One UI 5.0 anche da noi o sarà necessario attendere il rilascio della versione definitiva.

Per quali dispositivi è disponibile la beta della One UI 5.0?

Samsung non ha ufficializzato la lista dei dispositivi sui quali è possibile provare la beta della One UI 5.0: sicuramente saranno supportati i dispositivi della serie Galaxy S22, ma con tutta probabilità lo saranno anche gli smartphone della serie Galaxy S21 e qualche altro smartphone medio gamma. Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più.