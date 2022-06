One UI 5.0 con Android 13 per Galaxy S22: beta in arrivo, versione stabile in autunno

I fan di Samsung non vedono l'ora di poter mettere le mani sulla prima beta pubblica di One UI 5.0 basata su Android 13. A riguardo, l'azienda coreana non ha ancora confermato la data entro cui prevede di lanciare la beta, tuttavia SamMobile è riuscita ad intercettare qualche indiscrezione.

Sembrerebbe, infatti, che il Samsung Galaxy S22 riceverà la beta nella terza settimana di luglio, mentre l'aggiornamento definitivo dovrebbe essere rilasciato nel mese di ottobre. La prima serie a riceverlo, ovviamente, sarà quella dei Galaxy S22. La nuova UI, che potrebbe arrivare un mese prima rispetto alla UI 4.0, è estremamente attesa, soprattutto perché favorirebbe l'introduzione di nuove funzionalità sui dispositivi Samsung.

Il nuovo Android 13, infatti, debutterà con tante novità, tra cui alcune che interesseranno aspetti come la sicurezza e la personalizzazione. Ad esempio, Google sta collaborando con operatori e produttori di smartphone per accelerare il passaggio dagli SMS agli RCS (Rich Communication Services), che include protezioni per la privacy, tra cui la crittografia end-to-end.