One UI 4.1 nel 2022 su smartphone Samsung: ecco tutti i modelli

Ci avviciamo sempre di più al nuovo anno, un 2022 che Samsung inizierà subito in quarta con il lancio di Galaxy S21 FE e Galaxy S22. Non ci saranno solo nuovi smartphone ma anche aggiornamenti importanti, come la One UI 4.1 basata su Android 12.

Con la One UI 4.1 Samsung introdurrà interessanti novità a livello software, evolvendo la One UI 4.0 che abbiamo già conosciuto. Ecco le tempistiche e i modelli che saranno caratterizzati dal lancio dell'aggiornamento da parte di Samsung.

Aggiornamento alla One UI 4.1 dopo Android 12

Galaxy S21 / S21+ / S21 Ultra

Galaxy S20 / S20+ / S20 Ultra / S20 FE

Galaxy S10 Lite

Galaxy Note 20 / Note 20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Z Fold 2 / Z Fold 3

Galaxy Z Flip / Z Flip 3

Galaxy A42 / Galaxy A52 / Galaxy A52s / Galaxy A72

Galaxy Tab S7 / Tab S7+

Aggiornamento alla One UI 4.1 insieme ad Android 12

Galaxy A03s / Galaxy A22 / Galaxy A32

Galaxy A51 / Galaxy A71

Galaxy M22 / Galaxy M52

Galaxy Xcover 5

Galaxy Tab S7 FE / Tab S6 Lite

Probabile aggiornamento alla One UI 4.1 insieme ad Android 12

Galaxy A12 / Galaxy A21s / Galaxy A31 / Galaxy A41

Galaxy M11 / Galaxy M21 / Galaxy M31

Galaxy Xcover Pro

Galaxy Tab S6 / Galaxy Tab A7 2020

Galaxy Tab 3 Active

Probabile aggiornamento alla One UI 4.1 successivo ad Android 12

Galaxy S10 / Galaxy S10e / Galaxy S10+

Galaxy Note 10 / Note 10+

Galaxy Fold

Avrete capito che le ultime due liste non sono confermate. Per questi dispositivi i piani di Samsung non sono ancora chiari e rimane da capire se la One UI 4.1 arriverà in concomitanza o successivamente la major update ad Android 12.