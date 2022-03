One UI 4.1 arriva su Samsung Galaxy A51, Note 10 Lite, il primo Fold e altri

Galaxy A51 salta dunque la versione 4.0 della One UI e passa direttamente alla 4.1: l'aggiornamento è stato avvistato in Russia, Vietname e Emirati Arabi Uniti ed è caratterizzato dal numero build A515FXXU5FVC2. Questo include anche le patch di sicurezza di febbraio.

Si aggiorna anche il primo Galaxy Fold, sia in variante 4G che 5G: l'update per il primo ha numero build F900FXXU6HVC6 mentre il secondo ha numero build F907BXXU6HVC6. Per entrambi, arrivano anche le patch di sicurezza di marzo. Infine, l'aggiornamento alla One UI 4.1 arriva su Note 10 Lite (numero build N770FXXU8GVC3 e patch di sicurezza di marzo) e su Galaxy Xcover Pro (numero build G715FNXXU9DVC3 e patch di sicurezza di marzo anche in questo caso).