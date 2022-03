Nuovo importante update per Galaxy S22, con le ultime patch di aprile

L'update è in rollout in queste ore per tutti gli smartphone della serie: l'aggiornamento è stato avvistato in Belgio e Paesi Bassi, porta con sé la versione firmware S90*BXXU1AVCJ e ha un peso di circa 1,4 GB. Pur non essendo ancora noto il changelog completo, la novità principale riguarda le patch di sicurezza di aprile 2022 ma, visto il peso elevato, è lecito aspettarsi anche correzioni di bug abbastanza gravi.

A seguito dell'aggiornamento, sarà possibile anche aggiornare diverse app Samsung, quali: Galaxy Wearable, Samsung Global Goals, Samsung Kids, PENUP, Samsung Internet, Samsung Health, SmartThings, Galaxy Shop, Samsung Members, Samsung Pay, Samsung TV Plus, Calcolatrice, Smart Switch e Registratore vocale.