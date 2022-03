Nuovo aggiornamento per i Galaxy S22, mentre Samsung ne rilascia i sorgenti del kernel

L'aggiornamento menzionato è diretto a Galaxy S22 , S22+ e S22 Ultra , e corrisponde alla build S90xEXXU1AVBF . L'update include le patch di sicurezza Android aggiornate a marzo 2022 e al momento sembra riservato alle varianti di Galaxy S22 con processori Snapdragon , dunque non commercializzate in Europa.

Ci sono delle novità in casa Samsung per i tre modelli della serie Galaxy S22 , i suoi più recenti top di gamma. Nelle ultime ore sono stati rilasciati nuovi aggiornamenti e i sorgenti del kernel.

L'aggiornamento descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA, non abbiamo ancora notizie del suo rilascio per le varianti europee.

Nel frattempo, dal sito Samsung apprendiamo che il produttore sudcoreano ha rilasciato i sorgenti del kernel per i tre modelli di Galaxy S22. Questo significa che tutti gli sviluppatori di terze parti potranno scaricarli e iniziare a sviluppare mod e custom ROM di terze parti. Per maggiori dettagli potete far riferimento a questo link.