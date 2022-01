Nuovo aggiornamento per Galaxy S10 / S10 Lite: arrivano le patch di gennaio

Samsung ha appena rilasciato dei nuovi aggiornamenti software di sicurezza per due dei suoi modelli meno recenti. Parliamo di Galaxy S10 5G e Galaxy S10 Lite.

Per Galaxy S10 Lite la build in fase di rollout corrisponde alla versione G770FXXS6FVA1, mentre per S10 5G si tratta della build G977BXXUBGVA4. In entrambi i casi si tratta dell'introduzione della patch di sicurezza Android aggiornate a gennaio 2022. Non dovrebbero essere incluse ulteriori novità software.