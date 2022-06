Le novità dei nuovi pieghevoli Samsung arriveranno con la One UI 4.1.1

La prossima estate sarà caratterizzata da importanti novità in casa Samsung per il mercato smartphone, con i nuovi pieghevoli Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 che verranno lanciati ufficialmente.

Iscriviti al Gruppo Facebook

Nelle ultime ore sono trapelati importanti dettagli sulla versione software che vedremo a bordo dei nuovi pieghevoli. Ci sarà la One UI 4.1.1 a proporre tutte le novità software confezionate da Samsung per i suoi nuovi pieghevoli. Il prossimo aggiornamento di rilievo per la One UI sarà dunque questo, per la One UI 5.0 ci sarà da attendere fino al lancio dei Galaxy S23, probabilmente.

Pertanto, possiamo aspettarci che la One UI 4.1.1 porterà importanti novità per i dispositivi pieghevoli di Samsung. Per i modelli non pieghevoli aspettiamoci che le prossime novità di rilievo arriveranno con la One UI 5.0 basata su Android 13.

Al momento non sono disponibili dettagli su cosa aspettarci dalle novità della One UI 4.1.1. A ridosso del lancio dei nuovi Z Fold 4 e Flip 4 ne sapremo sicuramente di più.