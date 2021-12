Nuovi aggiornamenti per Xiaomi Mi 11 Lite e Mi Note 10 Lite: arriva la MIUI 12.5

Xiaomi ha appena rilasciato dei nuovi aggiornamenti software per i suoi Xiaomi Mi 11 Lite e Mi Note 10 Lite, i quali hanno come protagonista la MIUI 12.5 Enhanced Edition.

La nuova versione della MIUI 12.5 arriva per risolvere alcuni problemi riscontrati con la precedente versione. Gli aggiornamenti corrispondono alla build V12.5.8.0.RKQMIXM per Xiaomi Mi 11 Lite e alla build V12.5.4.0.RFNMIXM per Xiaomi Mi Note 10 Lite. La MIUI 12.5 Enhanced Edition in fase di rollout è basata su Android 11.