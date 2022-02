Nuove patch Samsung: Galaxy A32, Galaxy M31 e Note 10 si aggiornano

Galaxy A32 , uno dei più recenti medio-gamma Samsung, riceve la build A325FXXU2AVB1 . Così come Galaxy M31 sta ricevendo la versione firmware M315FXXS2BVB1 , e la serie Galaxy Note 10 sta ricevendo la N975FXXS7GVB1 . Per tutti i modelli citati l'aggiornamento introduce le patch di sicurezza Android relative a febbraio 2022 , le più recenti sviluppate da Samsung.

Le patch in fase di distribuzione risolvono circa 60 vulnerabilità di sistema, relative agli aspetti di sicurezza e della privacy. La distribuzione degli aggiornamenti è attualmente in corso via OTA in diversi paesi europei. Ci aspettiamo che entro i prossimi giorni il rollout verrà allargato anche all'Italia.