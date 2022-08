Ecco la nuova schermata per le chiamate della One UI 5 di Samsung

Samsung è un leader assoluto nel mercato smartphone e negli ultimi anni si è distinto parecchio in positivo anche per la rapidità degli aggiornamenti software rilasciati ai suoi modelli Android.

Canale Telegram Offerte

Nelle ultime settimane abbiamo avuto diverse notizie che riguardano lo sviluppo delle prime build della One UI 5 da parte di Samsung. La One UI è l'interfaccia software realizzata da Samsung per personalizzare Android, e la quinta generazione corrisponde alla versione basata su Android 13.

Dopo l'annuncio ufficiale della One UI 5 basata su Android 13 per i suoi Galaxy S22, è giunto il momento di averne un assaggio. Nelle ultime ore è infatti trapelata online un'immagine che mostra la nuova interfaccia dedicata alle chiamate vocali progettata da Samsung per la sua One UI 5.

L'immagine in questione la trovate proprio qui sotto: questa è stata tratta da un sondaggio che starebbe tenendo Samsung in Corea del Sud, con il quale intende testare il gradimento di due diverse, ma molto simili, versioni dell'interfaccia utente.