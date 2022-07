Le novità della MIUI 14 sono in questi screenshot

Agosto sarà il mese della MIUI 14 : Xiaomi infatti dovrebbe presentare la sua nuova personalizzazione per smartphone e tablet , che sarà basata su Android 13 , il prossimo 16 agosto con un evento in Cina, ma da poco è trapelato qualche dettaglio in più sul software. Oltre alla lista dei dispositivi compatibili ( disponibile qui ), sono da poco stati pubblicati alcuni screenshot di una build del 19 luglio che evidenziano alcune novità della MIUI 14.

Novità per le foto e sicurezza

Il primo screenshot raffigura la schermata delle impostazioni dell'app Galleria, e saltano subito all'occhio due interessanti novità della MIUI 14: la prima è la funzione On This Day, che invierà all'utente una notifica riguardante le foto scattate lo stesso giorno degli anni scorsi, e la funzione di riconoscimento del testo.

Per quanto riguarda la funzione On This Day, non c'è molto da dire: come anticipato, l'app Galleria mostrerà all'utente le foto e i video catturati nello stesso giorno di anni passati. Decisamente più interessante sarà invece il riconoscimento del testo nelle foto: il funzionamento sarà probabilmente simile a quanto avviene su iPhone o con app come Google Lens e non mancherà la possibilità di selezionare e copiare il testo proveniente dalla foto.

Un altro screenshot mostra invece una sezione delle impostazioni dello smartphone, chiamata Anti-fraud protection, letteralmente Protezione antifrode: da qui, sarà possibile attivare un non meglio precisato controllo delle chiamate e dei messaggi in entrata, così come delle app installate sullo smartphone, per migliorare la sicurezza degli utenti. Sicuramente ne sapremo di più dopo il rilascio ufficiale del software.