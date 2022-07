Nothing Phone 1 si aggiorna con Nothing OS 1.1.0: patch e miglioramenti per la fotocamera

A valle dell'annuncio ufficiale fatto pochi giorni fa, conosciamo in tutti i suoi dettagli l'atteso Nothing Phone (1), lo smarpthone lanciato sul mercato dall'azienda fondata da Carl Pei.

Nelle ultime ore lo smartphone ha anche ricevuto il suo primo aggiornamento software. Si tratta della build 1.1.0 di Nothing OS, l'interfaccia utente basata su Android sviluppata in casa Nothing. Andiamo a vedere insieme il changelog completo:

Nuove funzionalità

Introdotta funzioni sperimentali di controllo Tesla.

Introdotto il widget sperimentale della Galleria NFT.

Introduzione della barra di ricerca nella schermata principale facoltativa.

Miglioramenti della fotocamera

Le animazioni LED Glyph sono disponibili in modalità Ritratto.

Chiarezza migliorata e rumore ridotto quando si scatta in ambienti con scarsa illuminazione.

Gamma dinamica migliorata quando si scatta in ambienti con scarsa illuminazione.

Migliore nitidezza delle foto quando si utilizza la fotocamera ultra grandangolare.

Uniformità del colore migliorata tra i sensori principali e ultra-wide.

Correzioni di bug e ottimizzazioni delle prestazioni

Patch di sicurezza Android aggiornate a luglio 2022.

Risolto un bug della schermata di blocco che a volte nascondeva l'icona dell'impronta digitale.

Migliorata l'affidabilità dell'interfaccia Glyph.

Ottimizzazioni della durata della batteria quando il dispositivo è in standby.

Migliorate le prestazioni di sblocco con il volto.

Correzioni di bug generali.

Dunque non sembra esserci traccia di eventuali tentativi di risolvere i pesanti problemi al display emersi dopo che le prime unità del dispositivo sono state spedite, principalmente per le unità vendute in India.

L'aggiornamento appena descritto è attualmente in fase di distribuzione automatica via OTA a livello globale.Vi ricordiamo che il dispositivo sarà commercializzato in Italia al prezzo di lancio che parte da 499€, e che abbiamo già visto anche come prenotarlo con WindTre. Le spedizioni per l'Italia partono da oggi 21 luglio.