Si aggiorna Nothing Phone (1): arrivano tantissimi miglioramenti per la fotocamera

Il mese scorso è stato presentato ufficialmente Nothing Phone (1) , lo smartphone creato dall'azienda di Carl Pei , co-fondatore di OnePlus. Il dispositivo, di cui trovate qui la nostra recensione , ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento, che porta la versione del sistema operativo Nothing OS alla 1.1.3 .

Le novità di questo aggiornamento sono davvero molte e si concentrano soprattutto sulla correzione di bug e problemi per la fotocamera , anche se non mancano piccole novità estetiche e nuove funzionalità. Con Nothing OS 1.1.3 arriva una nuova UI per la schermata relativa alla verifica tramite impronta digitale per app di terze parti e inoltre è stata aggiunta un'opzione per attivare Google Adaptive Battery per ottimizzare i consumi della batteria.

Oltre a tutto ciò, sono stati risolti diversi bug: in particolare, è stato risolto un problema per cui potevano presentarsi fenomeni di stuttering in app come Play Store e Twitter, è stato risolto un problema per cui l'hotspot non funzionava a dovere e infine è stato risolto un problema che causava il crash della schermata di blocco in determinate situazioni.

L'aggiornamento in questione ha un peso di poco più di 60 MB ed è in rollout in queste ore: per installare l'update, basterà controllare la presenza di aggiornamenti dalle impostazioni del dispositivo e seguire la procedura guidata.