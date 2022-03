Nokia XR20 si aggiorna ad android 12

Importante aggiornamento in arrivo per Nokia XR20 5G. Secondo alcuni utenti, infatti, lo smartphone "rugged" sta ricevendo Android 12 nei Paesi Bassi (numero di build V2.300). Tuttavia, il lancio dell'update non è stato ancora confermato ufficialmente da Nokia.

Nell'attesa, ricordiamo che lo smartphone, dotato del processore Snapdragon 480 5G, punta tutto sulla resistenza. Il dispositivo, infatti, può resistere a cadute fino a 1,8 metri, temperature estreme e immersioni. Per quanto riguarda altre specifiche, l'XR20 ha una doppia fotocamera posteriore - 48 MP e la grandangolare da 13 MP – ed una batteria da 4.630 mAh.