Nokia X10 si aggiorna ad Android 12 in Italia

Arriva un bel regalo di Natale per i possessori nel nostro paese di Nokia X10, il dispositivo medio gamma lanciato nel corso di quest'anno dalla casa controllata da HMD Global. Arriva l'aggiornamento ad Android 12.

Il major update per Nokia X10 corrisponde alla build 2.230, include le novità principali di Android 12 come quelle per la privacy ela nuova interfaccia grafica, e include anche le patch di sicurezza Android aggiornate a novembre 2021.