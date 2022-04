Nokia 8.3 5G festeggia Android 12: ecco le novità

Arrivano ottime notizie per Nokia 8.3 5G, uno degli smartphone Nokia più recenti. Nelle ultime ore Nokia ha rilasciato ufficialmente l'aggiornamento ad Android 12.

L'atteso major update ad Android 12 per Nokia 8.3 5G arriva con la build V3.380, la quale ha un peso di ben 2 GB. Dagli screenshot che trovate in galleria potete leggere il lungo changelog associato: ci sono tutte le novità caratteristiche di Android 12, a partire dall'interfaccia grafica molto vicina ad Android 12 dei Pixel (che potete osservare nelle successive immagini in galleria) per arrivare alle patch di sicurezza Android aggiornate ad aprile 2022.